Fuga di gas vicino a un asilo nido a Lissone: intervengono i vigili del fuoco La squadra del Comando provinciale è giunta in via del Pioppo con tecnici della azienda RetiPiù. Individuato il tubo, che alimenta un condominio, è stato sistemato. Non è stato necessario evacuare gli stabili.

I vigili del fuoco del Comando provinciale sono intervenuti a Lissone, martedì 12 gennaio in mattinata, per intercettare una fuga di gas in via del Pioppo. Le squadre, sul posto con mezzi di primo soccorso da Desie e Lissone, insieme a tecnici della azienda RetiPiù provvedevano ad individuare ed intercettare la tubazione con la perdita, al servizio di un condominio, posta nelle vicinanze del centro diurno e dell’asilo nido. Non è stato necessario evacuare gli stabili.

