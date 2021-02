Fuga di gas a Macherio, sul posto i vigili del fuoco e tecnici Reti Più Allarme in via Cadorna, a Macherio, all’altezza del civico 34. L’area interessata dall’intervento è l’ex tessitura Rivolta dove sono in corso dei lavori di ristrutturazione. All’origine della fuga di gas, un tubo tranciato.

Intervento dei vigili del fuoco di Carate Brianza e Seregno lunedì 22 febbraio allertati per una fuga di gas in via Cadorna, a Macherio, all’altezza del civico 34. L’area interessata dall’intervento è l’ex tessitura Rivolta dove sono in corso dei lavori di ristrutturazione. All’origine della fuga di gas, un tubo tranciato. Sul posto, in mattinata, anche i tecnici dell’azienda Reti Più.

