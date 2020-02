Fuga di gas a Incirano, forte odore in vasta zona: decine di chiamate ai vigili del fuoco anche da Nova Milanese e Lissone

Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Edoardo Terraneo)

Nova Milanese Paderno fuga gas giovedì 6 febbraio 2020 (Foto by Edoardo Terraneo)

Una fuga di gas a Paderno Dugnano nel quartiere Incirano ha tenuto in apprensione i residenti di diversi Comuni: un centinaio di chiamate ai vigili del fuoco sono partite da Nova Milanese, Lissone e Paderno tra le 18.20 e le 19.30 di giovedì 6 febbraio. Cittadini preoccupati dal forte odore che si è diffuso nell’aria finché non è stata chiarita l’origine.

L’incidente è stato provocato dalla caduta di un albero che ha tranciato una conduttura del gas. Sul posto i vigili del fuoco di Garbagnate e i tecnici per il ripristino. Controlli dei vigili del fuoco e tecnici del gas anche a Nova Milanese nella zona di via Assunta, non lontano da Incirano, da cui sono arrivate numerose segnalazioni.

Il sindaco di Nova, Fabrizio Pagani, ha rassicurato via social: “Comunico che sono stati allertati i tecnici che hanno verificato che le puzze di gas avvertite sono state causate da un albero che ha tranciato una conduttura del gas sul territorio di Paderno Dugnano. I tecnici sono al lavoro”.

Rassicurazioni anche dai canali informativi della polizia locale di Desio e dal Comune di Muggiò. In attesa di notizie, giovedì sera a Nova Milanese qualche società sportiva ha annullato gli allenamenti, tra queste il Calcio San Carlo.

