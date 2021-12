Fuga di gas a Carate Brianza, una intera strada invasa dal metano Paura a Carate Brianza per una fuga di gas in un appartamento: assenti i proprietari, si è staccato il tubo in cucina, il metano ha saturato l’ambiente e ha invaso anche la strada.

Paura nel pomeriggio di sabato 4 dicembre a Carate Brianza per una fuga di gas. L’incidente si è verificato nel corso del pomeriggio in via San Giovanni Bosco, dove prima il vicinato - che ha dato l’allarme - e poi l’intera via ha iniziato a sentire un forte odore di gas. Sul posto sono stati chiamati i vigili del fuoco di Seregno e di Carate Brianza oltre al personale del 118 e ai carabinieri, insieme all’azienda del gas.

L’intervento a Carate Brianza

C’è voluto poco per capire da quale casa arrivasse l’odore: una volta individuata l’abitazione, vuota in quel momento dei suoi proprietari, i vigili del fuoco sono entrati e hanno trovato il cavo flessibile dei fuochi della cucina che si era sganciato. Gli operatori hanno provveduto a bloccare l’erogazione del gas per mettere in sicurezza casa e zona.

