Frontale tra due auto, feriti due bambini della società ciclistica Giovani Giussanesi

Tre ambulanze, ognuna con a bordo due pazienti lievemente feriti, si sono dirette domenica 17 gennaio, attorno a mezzogiorno, agli ospedali di Cantù, Carate e Desio. Si tratta dell’epilogo di un incidente accaduto a Cabiate, in via Milano, attorno alle 11. Tra i coinvolti anche una famiglia, papà, mamma e due figli di 12 e 13 anni, questi ultimi, della società ciclistica Giovani Giussanesi e diretti a una gara.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, giunti sul posto insieme ai mezzi di soccorso, tre ambulanze, un’automedica e un mezzo dei vigili del fuoco di Seregno, l’auto con a bordo la famiglia di Giussano, una Volkswagen Polo, si sarebbe dovuta improvvisamente scansare a sinistra, invadendo la corsia opposta per evitare di scontrarsi con una vettura sbucata pericolosamente, in retromarcia, dal parcheggio di un istituto bancario. Proprio in quel mentre sopraggiungeva dalla parte opposta una Fiat Punto con quattro persone a bordo e lo scontro è stato inevitabile.

Dopo gli iniziali timori, data a violenza dello scontro, tanto che i soccorsi si sono portati sul posto in codice rosso, la situazione è apparsa fortunatamente meno grave del previsto e sei degli otto coinvolti, tra i quali i due bambini e i loro genitori, sono stati portati all’ospedale per accertamenti in codice verde. I carabinieri sarebbero intanto alla ricerca dell’auto che avrebbe innescato il sinistro.

