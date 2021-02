Francesca Sofia Novello: «Mi fidanzai con Valentino al rally di Monza» La modella ha raccontato a Verissimo su Canale 5 la sua storia d’amore con il “Dottore” Valentino Rossi. I due si sono conosciuti 4 anni fa. «Dopo un rapporto di amicizia ed un breve tira e molla, ci siamo messi insieme» ha detto a Silvia Toffanin

Ha raccontato a Verissimo, su Canale 5, sabato 13 febbraio, anche la sua storia d’amore con il “Dottore” Valentino Rossi, Francesca Sofia Novello, e tra le righe è spuntata Monza, il suo autodromo nazionale e un rally durante il quale la coppia decise di fidanzarsi. Il rally di Monza è stato a lungo una tappa obbligata per Rossi che, tre anni fa, invitò Francesca Sofia: «accettai di andare e in quella occasione decidemmo di fidanzarci - ha detto a Silvia Toffanin - Stiamo insieme da tre anni ed un mese, anche se la conoscenza è avvenuta quattro anni fa. Dopo un rapporto di amicizia ed un breve tira e molla, ci siamo messi insieme. Questo non prima, perché entrambi uscivamo da una storia importante. Il nostro non è stato un colpo di fulmine: da amici è nata la conoscenza, poi l’amicizia ed il fidanzamento, che ha data precisamente il 4 dicembre».

Valentino Rossi a un Rally di Monza

(Foto by Fabrizio Radaelli)

