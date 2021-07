Foto di flora, fauna, paesaggi: un concorso per Emilio Menin, socio fondatore del circolo monzese La Biblioteca comunale di Valbondione ha indetto un concorso fotografico intitolato a Emilio Menin, socio fondatore nel 1965 del Circolo fotografico monzese, scomparso nell’autunno 2020. Come partecipare.

Un concorso fotografico intitolato a Emilio Menin, socio fondatore nel 1965 del Circolo fotografico monzese e “storico” presidente del sodalizio per quarant’anni, scomparso nell’autunno 2020. A proporlo è la Biblioteca comunale di Valbondione, comune della Bergamasca dove Menin era di casa. Qui ha collaborato con l’ufficio turistico e la biblioteca stessa fornendo consigli e organizzando eventi fotografici.

Il concorso prevede tre diversi temi: flora (stelle alpine, primule, rododendro e altri fiori tipici della montagna), fauna (marmotte, camosci, stambecchi, caprioli), paesaggi (pascoli, borghi, vette) da immortalare tra Valbondione e il territorio circostante. Un invito al quale monzesi e brianzoli non faticheranno a rispondere positivamente dato che le montagne bergamasche sono luoghi di villeggiatura molto frequentati da chi abita in Brianza.

Menin, persona gentile, educata e disponibile, era un ottimo fotografo ed è stato referente FIAF (Federazione italiana associazioni fotografiche) per il settore audiovisivi. Per il Circolo fotografico monzese ha organizzato corsi, mostre, concorsi, escursioni per diffondere la cultura fotografica in città e nei dintorni. Per partecipare al concorso “Emilio Menin 2021” occorre inviare via mail entro il 23 settembre un massimo di tre fotografie in digitale all’indirizzo [email protected].

