Forum Donna Lissone colora la recinzione della scuola dell’infanzia Cagnola Data una risposta ad una esigenza manifestata da tempo dal Comitato Genitori della scuola. Il Comune ha provveduto all’acquisto di vernice e pennelli, le protagoniste sono state le 30 persone che il Forum Donna è riuscito a coinvolgere.

Forum Donna Lissone: cancellata della scuola dell’infanzia “Cagnola” ridipinta a nuovo. L’iniziativa nasce in scia a “Puliamo il Mondo”, e il Forum Donna guidato dalla presidente Emma Mapelli ha deciso di impegnarsi per “colorare” la recinzione perimetrale di una delle più fruite strutture scolastiche di Lissone e al tempo stesso per rispondere ad una esigenza manifestata da tempo dal Comitato Genitori della scuola Cagnola.

Il Comune ha provveduto all’acquisto di vernice e pennelli, le protagoniste sono state le 30 persone che il Forum Donna è riuscito a coinvolgere per completare il lavoro entro lunedì 8 novembre, quando i cancelli del Cagnola sono tornati ad accogliere i piccoli utenti..

«Un gesto di cittadinanza attiva che rientra, a pieno titolo, nella spinta propulsiva del Forum Donna Lissone - riflette Anna Maria Mariani, assessore con delega alle Pari Opportunità - oltre ad essere protagonista con iniziative di riflessione, il tavolo di lavoro ha sviluppato una proposta ricca di significato per l’intera città ed ha confermato di essere un gruppo propositivo e attento alle problematiche e alle esigenze delle donne. È la dimostrazione che, quando Ente locale e cittadini dialogano in modo costruttivo, possiamo lanciare messaggi importanti a tutti i cittadini».

Forum Donna è un tavolo di lavoro tematico sul mondo al femminile, volto a costruire una collaborazione stabile tra il Comune e le realtà sociali, economiche, culturali e sportive del territorio. Un contenitore di attività e momenti di riflessione, per valorizzare le esperienze al femminile, sensibilizzare sul tema delle pari opportunità e contrastare qualsiasi forma di discriminazione e violenza di genere. Coordinato dal Settore Politiche Sociali, per l’Infanzia e di Promozione Sportiva, Forum Donna è un gruppo di lavoro e uno spazio di valutazione condivisa che coinvolge soggetti e organizzazioni locali che, a vario titolo, condividono la loro conoscenza e competenza.

