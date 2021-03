Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Fabrizio Radaelli)

MONZA GIOVANNI VERGA PRESIDENTE ASSOCIAZIONE MARIA LETIZIA VERGA (Foto by Fabrizio Radaelli)

Fondi UniCredit Carta Etica, premiati Comitato Maria Letizia Verga e Associazione Luce e Vita onlus

Le organizzazioni monzesi Comitato Maria Letizia Verga e Associazione Luce e Vita onlus sono state premiate da Unicredit grazie alla raccolta solidale realizzata coi Fondi UniCredit Carta Etica. Si è conclusa in questi giorni la dodicesima edizione della campagna di solidarietà e sensibilizzazione organizzata da UniCredit “1 voto, 200.000 aiuti concreti – Vicini a chi ha bisogno per un domani più sereno”, che ha premiato duecentotrentuno organizzazioni non profit tra le oltre millecinquecento che hanno preso parte all’iniziativa.

Trentanove di queste sono lombarde e due, appunto, monzesi. Grazie a questo progetto, UniCredit ha messo a disposizione 200mila euro del fondo Carta Etica, il fondo destinato a iniziative di solidarietà sul territorio che si alimenta con una percentuale di ogni spesa effettuata con l’utilizzo delle carte di credito UniCreditCard Flexia Classic Etica, UniCreditCard Visa Infinite in versione Etica e UniCreditCard Business Aziendale in versione Etica, senza costi aggiuntivi per il titolare.

Quest’anno nell’arco di sessantuno giorni sono stati raccolti più di 107.000 voti con una media giornaliera di oltre 1.750 voti e 185.000 euro di donazioni aggiuntive raccolte da oltre 8.500 sostenitori. I 200 mila euro disponibili per questa edizione, sommati agli importi delle precedenti e ai contributi volontari spontaneamente erogati da chi ha supportato l’iniziativa con il voto e con le donazioni, hanno portato a quasi 3,3 milioni di euro la somma complessivamente distribuita dal 2010, grazie all’iniziativa dell’istituto di credito con sede a Milano in piazza Gae Aulenti, a favore delle organizzazioni del terzo settore.

Tra gli altri premiati vi sono la Fondazione Banco Alimentare, l’ AUS Associazione Unità Spinale Niguarda, l’Associazione “Centro Dino Ferrari”, Associazione Italiana Pazienti Leucemia Mieloide Cronica.

