(Foto by Fabrizio Radaelli)

Monza Chiesa Sacramentine - foto d’archivio (Foto by Fabrizio Radaelli)

Focolaio tra le suore sacramentine di Monza, chiesa chiusa fino a dopo Pasqua Focolaio nella comunità monastica delle sacramentine di Monza e la chiesa di via Italia resta chiusa fino a dopo Pasqua.

La chiesa delle sacramentine in via Italia a Monza è chiusa per Covid-19. Ad annunciarlo è un cartello affisso al portone della chiesa che informa che resterà chiusa agli esterni fino al 6 aprile.

“Purtroppo è scoppiato un focolaio interno alla comunità monastica - spiega madre Maria Benedetta, superiora delle Adoratrici perpetue del Santissimo Sacramento -. Abbiamo dovuto chiudere la chiesa per precauzione. La riapriremo solo quando tutte le consorelle risulteranno negative al tampone. Potrebbe quindi essere riaperta anche dopo il 6 aprile”.

La chiesa,infatti, è collegata alla clausura. È consuetudine che almeno una monaca sia sempre presente in chiesa per l’adorazione eucaristica. Per questo le suore hanno scelto di tenere chiusa la chiesa ai fedeli.

Sospese quindi tutte le funzioni quotidiane, la messa della domenica e anche le celebrazioni legate alla settimana santa imminente.

