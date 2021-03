Firmato l’accordo per produrre il vaccino russo Sputnik V a Caponago Sottoscritto il primo accordo per la produzione del vaccino russo Sputnik V in Italia, a Caponago.

La Brianza in prima linea per la produzione italiana del vaccino anticovid. Dopo le notizie emerse nelle scorse settimane di una produzione a Monza, anche quella della sottoscrizione del primo accordo per la produzione del vaccino russo Sputnik V in Italia, a Caponago. Questo grazie alla firma tra l’azienda biofarmaceutica svizzera Adienne Pharma & Biotech e il fondo governativo russo.

“La notizia della sottoscrizione del primo accordo tra il fondo governativo russo e la società Adienne Pharma&Biotech, che ha un sito produttivo a Caponago, in Brianza, per la produzione del vaccino Sputnik in Italia è un bellissimo segnale - ha commentato l’onorevole brianzolo della Lega Massimiliano Capitanio - È motivo d’orgoglio per la Brianza e costituisce un fatto di straordinaria importanza per tutta l’Italia perché i vaccini rappresentano la priorità per tornare alla normalità. La situazione è ancora critica e la terza ondata sta interessando anche la Brianza, come dimostra l’esplosione dei contagi ad Agrate”.

La produzione potrebbe partire a luglio; dipenderà in ogni caso dall’approvazione del vaccino Sputnik V da parte dell’Agenzia italiana del farmaco, la valutazione da parte dell’Agenzia europea è già stata avviata.

