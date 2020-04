Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Fiocco nuovo a Le Cornelle: è nato un fenicottero rosa, contest social per il nome Una bella notizia arriva dal parco faunistico Le Cornelle a Valbrembo: è nato un cucciolo di fenicottero rosa. Un contest su facebook ne deciderà il nome.

Come si chiamerà lo deciderà il contest su facebook con cui abitualmente il Parco faunistico Le Cornelle sceglie i nomi dei nuovi nati. La bella notizia è l’arrivo di un cucciolo di fenicottero rosa, il nuovo fiocco che una decina di giorni fa ha allietato la struttura nei giorni particolari, anche per gli animali, dell’emergenza coronavirus. In attesa di scoprire se è maschio o femmina.

Il contest sulla pagina Facebook del Parco è attivo da mercoledì 15 a domenica 19 aprile 2020. Chiunque vorrà potrà partecipare alla scelta del nome che, non essendo ancora a conoscenza del sesso, è previsto sia femminile che maschile (verranno considerati solo i nomi inseriti come commento al post). Lo staff del parco sceglierà tre nomi maschili e tre nomi femminili tra quelli proposti e saranno i fan a votare quello più bello. Il vincitore riceverà un biglietto d’ingresso omaggio a Valbrembo utilizzabile entro la stagione 2021.

L’ultimo nato in casa “Phoenicopterus roseus” va ad aggiungersi a una tribù di 75 animali provenienti principalmente da Africa, Europa meridionale e India settentrionale. Nel Parco, vengono nutriti principalmente con cibi specifici a base di gamberetti che permetteranno anche al nuovo nato di acquisire la caratteristica colorazione rosa. Il fenicottero più anziano appartiene alla specie di fenicottero cileno e ha oltre 40 anni.

Parco Le Cornelle Fenicottero rosa

