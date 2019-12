Finti volontari raccolgono soldi fuori dall’ospedale: foglio di via da Monza Polizia all’ospedale San Gerardo di Monza su segnalazione di un passante : due persone raccoglievano soldi in cambio di un kit di primo soccorso, ma non erano di associazioni di beneficenza. Espulsi da Monza.

Quel banchetto fuori dall’ospedale di Monza e i giubbini arancioni a richiamare qualche associazione di soccorso non sono passati inosservati, tanto che un passante il 14 dicembre non ha esitato a chiamare la polizia per far chiarezza sul reale intento benefico dei due uomini impegnati a raccogliere soldi in cambio di un kit di primo soccorso. È successo sabato mattina, all’ospedale San Gerardo. Dai controlli della volante è emerso che i due uomini non erano riconducibili ad alcuna associazione o organizzazione a scopo benefico, anzi erano già noti alle forze dell’ordine. A entrambi è stato notificato il foglio di via obbligatorio dal Comune di Monza.

