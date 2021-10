Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Finanza di Seregno: confische per 1,3 milioni a tre imprenditori di Desio e Giussano I tre sono stati condannati a vario titolo per omessa presentazione della dichiarazione annuale delle imposte, frode fiscale e indebita compensazione delle somme dovute mediante crediti inesistenti.

Confisca di denaro e proprietà finanziare per 1,3 milioni nei confronti di 3 imprenditori brianzoli condannati a vario titolo per omessa presentazione della dichiarazione annuale delle imposte, frode fiscale e indebita compensazione delle somme dovute mediante crediti inesistenti.

Le stanno eseguendo in queste ore i militari della Compagnia della Guardia di Finanza di Seregno, su delega della Procura della Repubblica di Monza. I provvedimenti sono stati disposti con sentenze del Tribunale del capoluogo brianzolo e confermati dalla Corte di Appello di Milano.

Gli ordini di confisca, fanno sapere le Fiamme gialle: “scaturiscono da attività ispettive e successive indagini di polizia giudiziaria effettuate a carico di imprese operanti, a Desio e Giussano, nei settori della fabbricazione di apparecchiature per illuminazione, della gestione di apparecchi a moneta con vincite in denaro e dello smaltimento di rifiuti”.

Nel corso delle attività investigative i Finanzieri hanno accertato che i tre imprenditori si sarebbero resi responsabili di condotte finalizzate all’evasione e frode fiscale: “perpetrate - spiega ancora la Finanza - attraverso l’occultamento di ricavi per oltre 1 milione di euro, l’utilizzo di fatture false per circa 2 milioni di euro, l’indebita compensazione, mediante crediti inesistenti per oltre 400.000 euro di somme dovute all’Erario”.

Al termine delle indagini, alla luce di approfondimenti patrimoniali, i militari della Compagnia di Seregno hanno individuato i beni oggetto delle confische, eseguite per equivalente fino alla concorrenza dei profitti dei reati ascritti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA