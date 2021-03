Fiamme dal box all’abitazione, vigili del fuoco impegnati nella notte a Bovisio Masciago Vigili del fuoco impegnati per tre ore nella notte a Bovisio Masciago per un incendio che partito dal box si è estesi all’abitazione vicina. Nessun è rimasto ferito.

Sono intervenuti l’autopompa di Desio e Bovisio Masciago, mezzo di elevazione Atrid di Desio, l’autoscala di Monza, il carro soccorso e l’autobotte di Lazzate, sanitari e carabinieri.

Bovisio Masciago incendio box e edificio

