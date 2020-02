Fiamme a Muggiò, bruciano delle balle di fieno in un campo tra via Moro e via Buonarroti Bruciano delle balle di fieno a Muggiò. Le fiamme si sono levate nel pomeriggio di sabato 22 febbraio da un cumulo che si trovava nella zona agricola compresa tra le vie Aldo Moro e Buonarroti.

Bruciano delle balle di fieno a Muggiò. Le fiamme si sono levate nel pomeriggio di sabato 22 febbraio da un cumulo che si trovava nella zona agricola compresa tra le vie Aldo Moro e Buonarroti. Per cause ancora da chiarire, le balle hanno preso fuoco: fatto questo che ha causato un’alta colonna di fumo. Sul posto si sono subito portati due mezzi dei vigili del fuoco (un’autobotte e un’autopompa) e la Polizia locale. Via Moro, per permettere le operazioni di spegnimento, è stata chiusa al traffico.

Un vigile del fuoco in azione

(Foto by Edoardo Terraneo)

