Festa patronale a Triuggio: il programma completo È tutto pronto a Triuggio per la Festa patronale: ecco il programma completo.

È tutto pronto per la Festa patronale di Triuggio. Domenica 19 settembre alle 10.30 il concerto delle campane seguito dalla messa concelebrata da don Roberto Donghi, padre Aurelio Riva e don Maurilio Mazzoleni. Nel pomeriggio, alle 16, lo spettacolo “Rapa Rules Show” per bambini e famiglie con giocoleria, acrobazie e animazione. Per i più piccoli anche la pesca del SaccoSorpresa. Lunedì 20 settembre alle 10 la messa per i defunti al cimitero e alle 20.45 il rosario in chiesa e l’estrazione della sottoscrizione a premi. Per tutta la durata della festa si potrà visitare in oratorio la mostra “Dante: Vita, Opere, Personaggi, Temi” organizzata da Pro Loco e Parrocchia e curata da Rosanna Zolesi.

In occasione della Festa Patronale di Triuggio i residenti sono invitati ad addobbare l’esterno delle case con i colori azzurro/blu e bianco. Il servizio da asporto sarà attivo in oratorio sabato 18 settembre dalle 9 alle 13.30 per il ritiro dei piatti di cassoeula e di trippa prenotati.

