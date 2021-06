Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Elisabetta Pioltelli)

La consegna del volume al sindaco (Foto by Elisabetta Pioltelli)

Festa della Repubblica a Sovico, il sindaco: «Speranza di rinascita dopo la pandemia» Così Barbara Magni, durante il discorso celebrativo reso nella mattinata della Festa della Repubblica, ai giardini “Don Gnocchi”. Il primo cittadino ha ricevuto dal capogruppo degli Alpini, Pierpaolo Gatti, il “Libro Verde della Solidarietà” sull’emergenza sanitaria 2020.

«Questo 2 giugno rappresenta una data portatrice di speranza nel futuro, messaggera di una rinascita della nostra società duramente colpita dalla pandemia». Sono le parole di fiducia espresse dal sindaco di Sovico, Barbara Magni, durante il discorso celebrativo reso nella mattinata della Festa della Repubblica, ai giardini “Don Gnocchi”. Lì, alla presenza delle autorità, di una rappresentanza degli Alpini e del corpo musicale “Giuseppe Verdi”, si è tenuta la cerimonia istituzionale. «Il 2 giugno è testimonianza di cittadinanza seria, onesta e laboriosa che si stringe attorno alla Repubblica» ha ricordato il sindaco che ha ricevuto dal capogruppo degli Alpini, Pierpaolo Gatti, il “Libro Verde della Solidarietà” sull’emergenza sanitaria 2020.

Il volume ripercorre i grandi sforzi e gesti di generosità e solidarietà delle sezioni e Gruppi Alpini che sono stati punti di riferimento per fronteggiare il coronavirus. Un impegno riassunto in un libro che prende in esame quanto fatto dalle penne nere nel più difficile periodo emergenziale, quello del 2020.

© RIPRODUZIONE RISERVATA