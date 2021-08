Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

“Festa della Madonnina 2021” a Verano Brianza: il programma completo Ecco il programma completo della “Festa della Madonnina” a Verano Brianza.

Inizia venerdì 27 agosto la “Festa della Madonnina”. La tradizionale manifestazione si apre questa sera con la cena solidale in compagnia di padre Sergio Galimberti. Domani la visita al Duomo di Monza e al Seminario Pime e a seguire la cena con padre Ba Oo ordinato sacerdote lo scorso giugno. Domenica 29 agosto ci sarà poi la “Festa dei nonni”. Alle 10.30 la messa in chiesa parrocchiale e alle 12.30 il pranzo (su prenotazione) nel tendone parrocchiale. In settimana, da lunedì 30 agosto a venerdì 3 settembre compreso, si terrà la sera presso la Cappellina della Madonnina la recita del Santo Rosario.

Il programma del prossimo fine settimana sarà fitto di appuntamenti. Sabato 4 settembre alle 20.30 il saggio dell’ASD Virtus Giussano. Domenica 5 settembre all’interno della festa verrà celebrato il 55anniversario della fondazione dell’ Avis Comunale di Verano Brianza. Alle 11 in chiesa parrocchiale la messa a ricordo di tutti i donatori. Alle 12.30 poi, sotto il tendone, il pranzo. Durante il pranzo saranno premiati i donatori meritevoli che si sono distinti per il numero di donazioni effettuate negli anni. In serata, alle 21, nel piazzale del centro parrocchiale si terrà lo spettacolo “Dona ridendo e ridi donando” coi i comici di Colorado e Zelig Giancarlo Barbara, Steve Vogonga e Francesco Rizzuto.

La festa andrà avanti anche la settimana successiva. Lunedì 6 settembre alle 20.30 presso i Giardini San Daniele Comboni la messa in memoria di tutti i defunti del rione e, a seguire, la tombolata. Martedì 7 settembre la gara benefica di burraco a favore della scuola materna parrocchiale. La gara inizia alle 20.30. Infine mercoledì 8 settembre la chiusura della manifestazione sarà sancita dalla processione aux flambeaux per le vie del rione.

