Festa della donna, la polizia locale di Monza sequestra mille fiori Lotta serrata all’abusivismo commerciale da parte della polizia locale - nucleo Annonaria - di Monza che, in occasione dell’8 marzo, festa internazionale della donna, con pattuglie in abiti civili ha sequestrato oltre mille fiori tra fasci di mimose, orchidee e rose a venditori abusivi.

Lotta serrata all’abusivismo commerciale da parte della polizia locale - nucleo Annonaria - di Monza che, in occasione dell’8 marzo, festa internazionale della donna, con pattuglie in abiti civili ha sequestrato oltre mille fiori tra fasci di mimose, orchidee e rose a venditori abusivi. Soddisfazione è stata espressa dall’assessore comunale alla sicurezza Federico Area: «L’amministrazione comunale anche in questa occasione conferma il proprio impegno nella lotta all’abusivismo commerciale

