Fermato autista ubriaco alla guida del pullman degli studenti in gita

Ceriano Laghetto studenti in gita autista ubriaco (Foto by Diego Marturano)

Era alla guida del pullman di studenti in gita dalla provincia di Monza in Toscana, ma è stato fermato ubriaco in un’area di sosta dell’autostrada A1, in provincia di Parma. L’allarme è partito da un professore che si è accorto delle condizioni dell’autista, lo ha fatto fermare all’altezza di Fontanellato e ha chiamato la polizia stradale. Secondo i primi test l’uomo, 52 anni, avrebbe avuto un tasso alcolico nel sangue superiore a due grammi per litro (avrebbe dovuto essere pari a zero).

Protagonisti, loro malgrado, i ragazzi di una classe della scuola media di Ceriano Laghetto diretti a Saturnia. Un genitore in mattinata è partito dalla Brianza per verificare di persona la situazione: nessuna conseguenza per gli studenti che sono stati rifocillati con un pranzo al sacco dal servizio Autostrade in attesa di un nuovo autista per ripartire e hanno improvvisato un partita a calcio nel parcheggio.

Ceriano Laghetto studenti in gita autista ubriaco: la partita

(Foto by Diego Marturano)

