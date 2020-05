Ferito un motociclista a Meda, con la moto contro un furgoncino Un motociclista di 33 anni è rimasto ferito in un incidente con un’auto a Meda. Soccorso in codice rosso per la violenza dell’impatto, è stato trasferito non in pericolo di vita in ospedale a Monza.

La violenza dell’impatto con un altro mezzo e della caduta sull’asfalto avevano fatto temere il peggio per la sorte di un motociclista, tanto che i soccorsi in via Trieste a Meda giovedì mattina sono stati attivati in codice rosso. Per fortuna la gravità della situazione si è presto ridimensionata e l’uomo, di 33 anni, alla fine è stato trasportato in ospedale al San Gerardo di Monza ma in codice verde.

Per cause che accerterà la polizia locale intervenuta con due pattuglie con la moto è finito contro un furgone da lavoro. È successo intorno alle 9.30 e una corsia della via Trieste è rimasta chiusa per il tempo dei soccorsi e dei rilievi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA