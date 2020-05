Fase 2, esami del sangue su prenotazione ai punti prelievo dell’Asst di Vimercate Da giovedì 14 maggio esami del sangue solo su prenotazione ai punti prelievo, ospedalieri e territoriali, dell’Asst di Vimercate.

Esami del sangue solo su prenotazione da giovedì 14 maggio ai punti prelievo, ospedalieri e territoriali, dell’Asst di Vimercate. La novità è stata adottata per consentire un accesso senza attesa, riducendo la permanenza dei pazienti nella struttura sanitaria e evitando gli assembramenti. I prelievi in Asst infatti sono circa 900 al giorno.

La prenotazione può essere effettuata attraverso i canali di comunicazione del Contact Center Regionale al numero verde 800 638638, oppure direttamente dal sito Internet prenotasalute.regione.lombardia.it (raggiungibile anche dal sito www.asst-vimercate.it), oppure attraverso l’APP “SALUTILE Prenotazioni”.

È necessario fornire i propri riferimenti (Codice Fiscale, indirizzo e-mail, recapito telefonico); conclusa la procedura, l’utente, riceverà un codice che conferma l’appuntamento e che dovrà essere utilizzato per facilitare l’accesso al servizio. Il giorno dell’appuntamento occorre avere con sé anche la propria tessera sanitaria e la prescrizione del proprio medico curante.

Anche i prelievi correlati alla sorveglianza TAO dovranno essere prenotati con i medesimi canali, tranne che per Vimercate: in questo ospedale, essendo già effettuati in una fascia oraria dedicata, successiva ai prelievi ordinari, i pazienti saranno chiamati telefonicamente per comunicare l’orario dell’appuntamento.

L’accesso ai referti di Laboratorio (come, analogamente, quelli di Radiologia con le relative immagini e degli altri esami specialistici) è disponibile anche da casa attraverso il sistema regionale SISS – referti on line, cui è possibile essere abilitati presso tutti gli sportelli CUP dell’ASST e in qualsiasi momento. La disponibilità dei referti e delle relative immagini attraverso il sistema regionale SISS viene garantita in modalità continuativa e senza alcuna limitazione temporale.

