Fase 2 a Lissone, il vademecum: parchi aperti (ma non le aree cani), cimiteri no Sintesi delle ordinanze emesse dal sindaco Concetta Monguzzi in vigore dal 4 maggio. Molti distinguo e tante accortezze per una ripartenza all’insegna della cautela.

Cosa apre e cosa no a Lissone, a partire da lunedì 4 maggio? Il Comune fornisce il vademecum. Parchi aperti, ma solo una persona per panchina e vietato l’utilizzo delle aree gioco. Tornano i mercati ambulanti, ma con ingressi contingentati. Ecco i contenuti delle ordinanze firmate dal sindaco Concettina Monguzzi. Salvo diverse indicazioni, sono da ritenersi in vigore da lunedì 4 maggio a domenica 17 maggio.

Aree verdi: da lunedì 4 maggio riaprono tutti i giardini comunali (cintati e non cintati) presenti sul territorio comunale. All’interno, dovranno sempre essere evitati assembramenti e mantenute le distanze di sicurezza. Sulle panchine potrà sedersi una sola persona alla volta, come indicato da appositi cartelli che verranno affissi sia all’ingresso del parco che su ogni singola panchina. All’interno dei giardini pubblici, sarà vietato l’utilizzo delle aree gioco o l’utilizzo di installazioni per bambini presenti. Tale divieto verrà certificato con l’interdizione dall’area mediante nastro bianco e rosso. Obbligo di mascherina. L’attività motoria può essere effettuata mantenendo fra le persone un metro di distanza. Sarà eseguita dai vigili del fuoco una apposita sanificazione delle aree gioco interne ai parchi e ai giardini comunali. A partire dalla prossima settimana, prenderà il via anche un’operazione di diserbo di Gelsia Ambiente che interesserà soprattutto i luoghi riservati al transito pedonale e ciclabile. Bosco Urbano: da lunedì 4 maggio è consentito l’accesso, nel pieno rispetto del distanziamento sociale. È esclusa ogni forma di assembramento ed è necessario mantenere le distanze minime fra le persone

Aree cani: fino a domenica 17 maggio, le aree cani appositamente segnalate e presenti sul territorio resteranno chiuse

Cimitero: fino a lunedì 11 maggio, il cimitero resterà chiuso al pubblico. Da lunedì 12 maggio, riapertura con accessi contingentati per evitare assembramenti

Igiene urbana: la piattaforma ecologica di via delle Industrie rimane aperta con le modalità già in vigore.

Pulizia strade: fino a domenica 17 maggio, è sospeso il divieto di sosta per pulizia strade che verrà comunque eseguita dagli addetti di Gelsia Ambiente. Si invitano i cittadini che ne hanno la possibilità a spostare ugualmente la propria vettura dagli stalli nei giorni di pulizia al fine di assicurare una miglior pulizia del territorio.

Uffici comunali: fino a domenica 17 maggio, sono prorogate le limitazioni per l’accesso agli uffici comunali. Il Comune è aperto esclusivamente previo appuntamento telefonico, salvo urgenze, ai servizi essenziali relativi a anagrafe, polizia locale, ambiente, stato civile, servizi assistenziali, servizi cimiteriali.

Orti urbani: fino a domenica 10 maggio l’accesso agli orti è consentito agli assegnatari a giorni alterni, nel rispetto del divieto di assembramento e delle distanze interpersonali di almeno un metro. Nei giorni pari si potrà accedere agli orti contrassegnati con numero pari, e nei giorni dispari agli orti contrassegnati con numero dispari.

Casette dell’acqua: ad inizio settimana, BrianzAcque effettuerà la sanificazione delle casette. Ultimata l’operazione, riapriranno quelle situate in via Leopardi (zona cimitero) e nell’area mercato di Santa Margherita.

Mercati: riaprono tutti i mercati del territorio. Lunedì 4 maggio il mercato si terrà regolarmente, con la sola presenza dei banchi alimentari e con ingressi contingentati per assicurare il pieno rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie. In particolare, l’area mercatale sarà ristretta e delimitata mediante transenne e nastri per identificare le zone di attesa, d’accesso e di uscita. Giovedì 7 maggio sarà poi la volta della ripartenza del mercato rionale di Santa Margherita. Anche in questo caso, come previsto dal DPCM, saranno presenti esclusivamente i banchi alimentari. Da venerdì 8 maggio riprenderà poi il mercato di via Pascoli e da sabato 9 maggio quello di piazza Caduti di via Fani.

© RIPRODUZIONE RISERVATA