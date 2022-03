Farmacie Aeb per l’Ucraina: ogni donazione raddoppia, ecco dove

Le farmaciste di Aeb con la presidente Loredana Bracchitta, in uno dei punti raccolti (Foto by Paolo Volonterio)

Tutte le farmacie del gruppo Aeb si sono unite e hanno iniziato la raccolta di farmaci e prodotti farmaceutici a favore dell’Ucraina. Da lunedì 14 sino al 26 marzo in tutte le farmacie Aeb è possibile acquistare un farmaco o un prodotto farmaceutico che sarà destinato all’Ucraina in collaborazione con il comune di Seregno, la “Casa della Carità” e la provincia religiosa don Orione.

In ogni farmacia Aeb è disponibile l’elenco dei prodotti necessari, tra cui è possibile scegliere quelli da donare. Un piccolo gesto di solidarietà nei confronti delle persone che si trovano in una situazione di grave emergenza, che Aeb premierà raddoppiando la donazione. Per ogni prodotto donato, infatti, Aeb aggiungerà un secondo pezzo del prodotto o un altro di valore equivalente, sino a un importo a suo carico di 10mila euro.

Ecco le farmacie in cui si potranno acquistare prodotti da donare, moltiplicando il valore della propria donazione.

A Seregno: Edison di viale Edison 96; Santuario di viale Santuario 23; Colzani di via Livio Colzani, 135; Biassono: Verri di via Pietro Verri 16; Bovisio Masciago: Bertacciola di via Bertacciola 63; Besana in Brianza: San Siro di via San Siro 25; Birone di Giussano: Catalani di via Catalani 62.

“Le immagini e le notizie che arrivano dall’Ucraina hanno sconvolto il mondo intero. Abbiamo deciso di rispondere alle richieste di aiuto e agli appelli per ricevere materiale umanitario con azioni concrete - ha affermato Loredana Bracchitta, presidente di Aeb - i prodotti donati attraverso le nostre farmacie saranno destinati a chi sta subendo le conseguenze drammatiche della guerra in Ucraina. Aeb farà la propria parte donandone altrettanti, sostenendo cosi la generosità dei cittadini. Tutto questo non sarebbe stato possibile senza il supporto del comune di Seregno, della Casa della Carità e della Provincia Religiosa Don Orione, che ringraziamo per il supporto organizzativo e logistico offerto all’iniziativa”.

