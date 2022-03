Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

«Fare qualcosa per il degrado dei bagni della stazione di Monza» La Fit Cisl Monza Brianza Lecco torna a segnalare il degrado dei bagni della stazione ferroviaria di Monza e ribadisce la necessità di individuare una risposta adeguata.

La pulizia e il decoro non abitano nei servizi igienici della stazione ferroviaria di Monza. La Fit Cisl Monza Brianza Lecco, ancora una volta, segnala questa situazione e ribadisce la necessità di individuare una risposta adeguata.

Fit Cisl stazione di Monza: Ferdinando Sannino

«Le migliaia di pendolari che frequentano la stazione monzese – esordisce Ferdinando Sannino, vice segretario Fit Cisl Monza Brianza Lecco – dovrebbero trovare dei bagni in condizioni decorose. Penso, inoltre, a un turista, italiano o straniero, che arrivi a Monza in treno: se avesse bisogno di utilizzare i servizi, che idea si farebbe della nostra città? Gli mostreremmo un pessimo biglietto da visita».

Ad occuparsi della pulizia della stazione è un’azienda esterna, subentrata a novembre 2021 all’appalto precedente.

«La stazione nel complesso – precisa Sannino – è tenuta sostanzialmente bene. L’impegno dei lavoratori non manca mai. Il problema sono proprio le condizioni dei servizi igienici. Secondo noi, le alternative sono due: si potrebbero installare dei tornelli per consentire l’accesso a pagamento. Oppure si potrebbe pensare alla presenza fissa di un operatore, che gestisca il servizio e che svolga funzioni di controllo in maniera continuativa. Sono già intervenuto sia con un coordinatore di Rete Ferroviaria Italiana, sia con il titolare dell’impresa che gestisce l’appalto. Entrambi stanno valutando la soluzione più adeguata».

Cisl Monza Brianza Lecco chiede un intervento in tempi rapidi sottolineando che la situazione peggiora nei fine settimana quando è maggiore l’afflusso di turisti.

«Anche l’amministrazione comunale – conclude Sannino –dovrebbe contribuire alla soluzione della questione. Ne va dell’immagine di Monza».

Fit Cisl stazione di Monza

© RIPRODUZIONE RISERVATA