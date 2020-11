Fallimento Odos srl: «Affitto per riprendere il servizio e garantire il lavoro» In seguito al fallimento della società Odos Service srl accordo per l’affitto dei rami d’azienda ancora produttivi per permettere la prosecuzione dell’attività sospesa.

In seguito al fallimento della società Odos Service srl, a cui erano state appaltate prestazioni odontoiatriche che sono state sospese, trovato un accordo per l’affitto dei rami d’azienda ancora produttivi per permettere la prosecuzione dell’attività sospesa non essendoci le condizioni per un esercizio provvisorio. Lo fa sapere il curatore fallimentare Elisabetta Brugnoni.

“Scopo del contratto di affitto è garantire, nei limiti del possibile la prosecuzione del servizio, nell’interesse dei pazienti e al contempo la salvaguardia dei posti di lavoro - spiega una nota - Auspicabilmente con la collaborazione delle aziende ospedaliere interessate, che dovranno dare l’assenso al subentro dell’affittuario nei contratti, nei prossimi giorni verrà stipulato il contratto d’affitto d’azienda e potranno riprendere le attività”.

