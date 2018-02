Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Fabrizio Radaelli)

Monza, Fabrizio Corona (Foto by Fabrizio Radaelli)

Fabrizio Corona affidato a una comunità di Limbiate Il tribunale di sorveglianza di Milano ha concesso a Fabrizio Corona l’affidamento terapeutico in una comunità a Limbiate. L’ex fotografo dei vip quindi lascia il carcere di San Vittore .

Il tribunale di sorveglianza di Milano ha concesso a Fabrizio Corona l’affidamento terapeutico in una comunità a Limbiate. L’ex fotografo dei vip quindi lascia il carcere di San Vittore .

Il giudice ha accolto un’istanza dell’avvocato Antonella Calcaterra, concedendo l’affidamento provvisorio e terapeutico in una comunità per la cura delle dipendenze. La stessa richiesta, nel mese di settembre, riguardava una comunità nel Bresciano ed era stata respinta da un altro giudice.

Il provvedimento dovrà essere confermato in un’udienza davanti a un collegio della Sorveglianza a fine marzo. Intanto già mercoledì Corona può lasciare il carcere, tornando – a quanto si appende. nella sua casa milanese dove potrà dormire e che potrà lasciare soltanto per recarsi nella comunità per seguire il percorso terapeutico e psicologico.

© RIPRODUZIONE RISERVATA