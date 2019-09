F1, Monza Fuori Gp 2019: ecco cosa succede in città fino a domenica Il Gp d’Italia porta a Monza anche gli eventi del Fuori GP, il calendario di quattro giorni di appuntamenti tra musica, gastronomia, beneficenza e divertimento.

La zona del gusto al Carrobiolo, i concerti e lo street food in area Cambiaghi, le esibizioni sportive ai Boschetti, le postazioni social in piazza San Pietro Martire, il cuore della manifestazione in piazza Trento e Trieste e ai piedi dell’Arengario: Monza Fuori Gp trasforma il centro della città e le sue vicinanze in un grande villaggio dei motori in cui predominerà il rosso Ferrari e avranno una parte importante le sezioni dedicate alla sicurezza stradale. Da giovedì pomeriggio a domenica i più piccoli potranno cimentarsi sul circuito di moto elettriche e con i percorsi che puntano all’insegnamento della segnaletica mentre gli adulti, oltre a lasciarsi tentare dai simulatori di guida, potranno sperimentare le “emozioni al buio” per imparare a gestire i propri limiti e a sfruttare tutti i sensi.

Inaugurazione giovedì 5 settembre alle 17 e alle 19 è in programma una delle novità dell’edizione 2019: dalle hospitality dei più importanti team di Formula Uno i cuochi si sfideranno nello show “Chef da corsa” e saranno giudicati da ex piloti e giornalisti. Alle 21.30, sempre in piazza Trento e Trieste, presentazione ufficiale della squadra dell’Ac Monza. Venerdì, alle 17 in piazza Roma, sfileranno le auto storiche mentre sabato, alle 9 in area Cambiaghi, si disputerà una tappa del Campionato italiano di urban trial.

La quattro giorni offre un programma ricco di intrattenimenti tra cui il tributo ai Queen giovedì alle 20.30 in area Cambiaghi, la performance della finalista di Amici Martha Rossi venerdì alle 22 in piazza Trento e Trieste, lo spettacolo di magia sabato alle 18.30 in piazza Trento e Trieste seguito, alle 22, dal concerto con Jo Squillo e Alan Sorrenti, l’omaggio a Vasco Rossi domenica alle 20.30 in area Cambiaghi. Venerdì, alle 19 in piazza Trento e Trieste, l’ex pilota Siegfried Stohr presenterà il suo spettacolo teatrale “Piloti di altri tempi”, domenica alle 10 partirà dal centro la Camminata in rosso promossa dall’associazione Prowalking e dalle 15 tutti potranno seguire in diretta il Gran Premio.

Chi ama la buona tavola potrà optare per la Cena sotto le stelle al Carrobiolo o per lo street food ai Boschetti e in piazza Cambiaghi. Gli appassionati di automobilismo potranno visitare la mostra fotografica di Ercole Colombo “Campioni nel cuore” allestita fino a domenica 22 all’Arengario mentre fino a domenica i Musei civici proporranno laboratori per bambini.

E poi. Il gruppo Andiamo Ai Boschetti lancia un appello: venite a trovarci lungo viale Beauharnais per aiutarci a sostenere il progetto di installazione di giochi per i bambini. Da giovedì a domenica l’associazione sarà presente con un nostro gazebo nei Boschetti per presentare l’intervento. “Abbiamo però bisogno del vostro aiuto: perché non darci una mano stando con noi sotto il gazebo ? Basterebbe anche una mezz’ora”.

C’è Enpa in piazza per il FuoriGp: per la prima volta sarà presente in via Italia con “Yes, with you, we can”, giocando sullo slogan di Barack Obama. Al gazebo sarà possibile trovare le informazioni sulle attività dell’Ente protezione animali e dissetarsi con le lattine di acqua minerale San Benedetto che saranno distribuite al pubblico dietro offerta libera. Tutto il ricavato della manifestazione sarà destinato favore degli animali.

“Scopri Monza… oltre il Gran Premio”: una visita guidata bilingue italiano e inglese che i Musei civici hanno ideato in occasione della gara di Formula 1. Si tratta di una passeggiata tra arte e storia dentro e fuori le sale. Prenotazione obbligatoria e info: 039 2307126 oppure info@museicivicimonza.it. Da giovedì 5 a sabato 7 settembre Apertura straordinaria del museo dalle 15 alle 23. Giovedì alle 21 anche “Bolle di sapone” nel chiostro.

