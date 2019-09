F1 Gp d'Italia 2019 Monza la Croce Rossa in pole position per la sicurezza dei piloti e degli spettatori

F1, Gp d’Italia 2019: sicurezza in pole position all’autodromo di Monza con la Croce rossa Tutti i numeri dei volontari della Croce Rossa di Monza insieme ai comitati della provincia di Monza e Brianza e di Milano impegnati all’autodromo nazionale per il Gp d’Italia 2019

Sono 150 i volontari della Croce Rossa di Monza insieme ai comitati della provincia di Monza e Brianza e di Milano impegnati all’autodromo nazionale per il Gp d’Italia 2019,

Mercoledì al parco è stato allestito il Base CRI Camp: un grande campo base con funzione di logistica con 85 posti letto dedicati ai volontari, ai volontari del Corpo militare e alle Infermiere volontarie. Un grande dormitorio con tensostrutture, una sala operativa mobile con antenna telescopica per i servizi di telecomunicazione, oltre a una postazione nella sala operativa interforze. Un grande campo base allestito mercoledì mattina e da smontare domenica sera dove, nel corso della tre giorni di prove e di corse, sono stati preparati e serviti oltre 700 pasti (precisamente 210 venerdì, 294 sabato e 252 domenica).

F1 Gp d'Italia 2019 Monza la Croce Rossa in pole position per la sicurezza dei piloti e degli spettatori

Preziosa la presenza nel Parco lungo i diversi percorsi di accesso alla pista di 6 postazioni mediche avanzate: postazioni con personale medico, sanitario e volontari di Croce Rossa con un ambulatorio dedicato per le piccole necessità sanitarie (cali di pressione, slogature, punture di insetto, medicazioni). Affiancati dai volontari che all’ingresso hanno distribuito, dietro offerta libera, i tappi per seguire il Gran Premio attutendo il rumore dei bolidi.

Da giovedì a domenica i volontari della Croce Rossa di Monza hanno gestito il Medical Camp dell’Autodromo occupandosi del montaggio dei paddock, del centro mobile di rianimazione dotato di due postazioni Bls per il soccorso in pista. Preziosa la presenza del team di estricatori per l’estrazione in sicurezza del pilota dalla monoposto in caso di incidenti, con immediato trasporto al Medical Camp.

F1 Gp d'Italia 2019 Monza la Croce Rossa in pole position per la sicurezza dei piloti e degli spettatori: in Tribuna Ascari

Preziosa la presenza delle Infermiere alla Tribuna Ascari, per l’assistenza delle persone con disabilità ospiti dell’associazione Amici dell’Autodromo. I volontari della Croce Rossa di Monza presenti anche in centro, per la gestione delle colonnine 118.

«Sono felice e orgoglioso della macchina organizzativa messa in piedi per l’evento del Gran Premio di Formula 1 – commenta il presidente Dario Funaro - È dal mese di gennaio che stiamo lavorando per questa grande manifestazione. Archiviato il Gp siamo già al lavoro per altri importanti eventi».

F1 Gp d'Italia 2019 Monza la Croce Rossa in pole position per la sicurezza dei piloti e degli spettatori

© RIPRODUZIONE RISERVATA