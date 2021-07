Europei di calcio, il monzese Pessina alza il trofeo: “It’s coming...” “It’s coming” ha scritto il monzese Matteo Pessina sui social pubblicando una foto mentre alza la coppa dei Campionati europei di calcio vinti a Wembley.

“It’s coming…” si è limitato a scrivere il calciatore monzese Matteo Pessina sul suo profilo Instagram dopo la vittoria dei campionati europei a Wembley: una risposta, garbata, al “It’s coming home” che ha accompagnato il torneo per gli inglesi, cioè “sta tornando a casa” riferito alla coppa. E così in Italia è nato “It’s coming (to) Rome”, diventato hashtag (#itscomingrome) e adottato anche dal monzese che ha pubblicato una propria foto in campo con il trofeo alzato. Pessina non ha giocato la finale ma nel corso del campionato è stato decisivo con due gol.

