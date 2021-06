Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Estate 2019: foto di gruppo per i volontari della “Movida” di Veduggio

Estate 2021 ancora senza “Movida” a Veduggio con Colzano Niente “Movida” a Veduggio con Colzano: il comitato organizzatore ha deciso di non organizzare, per il secondo anno consecutivo, la kermesse estiva.

Sarà un’estate senza Movida. L’annuncio, non del tutto inaspettato, è arrivato nei giorni scorsi. «Con la tristezza nel cuore ci troviamo anche quest’anno ad annunciare che la festa non si svolgerà – hanno scritto su Facebook gli organizzatori della kermesse estiva veduggese - Purtroppo l’incertezza che regnava fino a poco tempo fa ci ha costretti a prendere questa sofferta decisione. Auguriamo a tutti una serena estate e speriamo che l’anno prossimo sia l’anno buono per tornare a saltare e divertirsi. Un abbraccio. Le ragazze e i ragazzi di Movida». Già nel 2020 la manifestazione era stata annullata: impossibile garantire il distanziamento durante i concerti nel prato del centro sportivo.

