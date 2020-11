Esselunga può ampliare l’interno di via Buonarroti, in cambio del parcheggio del Brianteo e della viabilità di viale Sicilia

Esselunga potrà avviare i lavori per ingrandire il supermercato di via Buonarroti a Monza: l’intervento approvato definitivamente dalla giunta non prevede l’ampliamento esterno della struttura ma l’utilizzo di tutti gli spazi interni non occupati dagli scaffali e consentirà all’azienda di aumentare da 2.500 a 3.101 i metri quadri riservati alla vendita. L’edificio è destinato a diventare più sostenibile dal punto di vista ambientale tramite la realizzazione di un impianto fotovoltaico del valore di 250.000 euro.

In cambio, come prevede la convenzione, la società verserà al Comune 650.000 euro che saranno impiegati per la sistemazione del parcheggio del Brianteo e della viabilità in viale Sicilia, 70.000 euro per interventi di «mitigazione territoriale», 30.000 euro per il piano di recupero delle emissioni di Co2 e riqualificherà i marciapiedi nel tratto di via Buonarroti compreso tra le vie Mentana e Rota. Redigerà, inoltre, un progetto biennale per la promozione culturale e storica di Monza che dovrà comprendere la valorizzazione di prodotti locali attraverso intese con consorzi di artigiani, della filiera enogastronomica e del commercio: per sostenerlo economicamente girerà a piazza Trento e Trieste 20.000 euro mentre altri 70.000 euro serviranno per organizzare eventi di promozione del territorio. La lista degli impegni prosegue con 52.000 euro per finanziare le azioni che il Comune avvierà a supporto del commercio locale e dell’ammodernamento della rete di distribuzione dei negozi di vicinato.

