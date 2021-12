Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Eros Ramazzotti si vaccina a Ronco Briantino, la foto con i farmacisti Il cantautore romano si è presentato nel pomeriggio di giovedì 2 dicembre nella farmacia dei dottori Ranieri e Limonta per la somministrazione del vaccino contro il Covid.

Eros Ramazzotti si vaccina contro il Covid a Ronco Briantino nella farmacia dei dottori Ranieri e Limonta. Il famoso cantautore romano si è presentato giovedì pomeriggio 2 dicembre alla rivendita dei medicinali di via Pio XI e si è fatto somministrare una dose di siero contro il Covid. I titolari del negozio si sono fatti immortalare con l’artista.

La farmacia ha dapprima condiviso sul profilo Instagram e Facebook l’immagine descrivendola con un entusiastico «Anche Eros si vaccina!». Poi il negozio ha fatto marcia indietro rimuovendo il post e la fotografia dai propri account social. Il motivo di questa contromossa non è chiaro, così come si fatica non poco a comprendere la presenza di Ramazzotti nella verde Brianza e perché la scelta di vaccinarsi sia caduta proprio sul negozio ronchese.

Sul profilo Instagram del cantante non ci sono molti indizi sulla sua presenza in provincia di Monza nell’area del Vimercatese. C’è solo un piccolo video di Ramazzotti che passeggia su un sentiero immerso nel verde in compagnia di un amico che potrebbe ricordare qualche campo brianzolo.

