Enpa Monza si occupa degli animali di chi è costretto alla quarantena: come funziona il servizio Le proposte dell’Ente protezione animali per fare fronte all’emergenza coronaviurs in collaborazione con l’Ats Brianza: canile intercomunale per ospitare gratuitamente cani, gatti e piccoli animali da compagnia che non possono essere curati dai loro proprietari in situazione d’emergenza.

L’emergenza sanitaria impatta nuovamente anche sulla gestione degli animali domestici. In accordo con la locale Ats, Enpa Monza mette a disposizione il canile intercomunale di via San Damiano, 21 per ospitare gratuitamente cani, gatti e piccoli animali da compagnia che non possono essere curati dai loro proprietari perché ricoverati o costretti all’isolamento. Per richiedere l’immediato ricovero degli animali basterà scrivere alla casella di posta elettronica emergenza(at)enpamonza.it . Enpa provvederà ad inoltrare la richiesta al servizio veterinario dell’ Ats di competenza per l’immediata presa in custodia degli animali che verranno trasferiti alla nuova destinazione a cura del servizio di zooprofilassi dell’Ats.

A tutti gli animali Enpa assicurerà tutte le attenzioni e l’affetto necessari a rendere questa permanenza la più serena possibile. Per evitare qualsiasi rischio sanitario i volontari non potranno effettuare servizi di dog sitting per i cani di proprietà. Per gli animali che resteranno a casa con il loro proprietario in quarantena Enpa si renderà, però, disponibile ad effettuare trasporti in caso di visite veterinarie e di interventi urgenti e necessari.

Alla casella di posta riservata alle emergenze potranno rivolgersi anche coloro che per gravi difficoltà finanziarie non riuscissero più a sfamare il proprio animale. Per le adozioni visite solo previo appuntamento scrivendo a [email protected], [email protected] ; [email protected] (per conigli e altri animali) oppure telefonando al numero 039835623 dalle 14.30 alle 17.30.

© RIPRODUZIONE RISERVATA