Enpa Monza: «Per San Valentino regalate un’adozione a distanza» L’idea solidale e romantica di Enoa Monza per la festa di San Valentino.

Agli innamorati indecisi Enpa propone quest’anno un’idea solidale e romantica al tempo stesso: un’adozione a distanza di uno (o più) ospiti del rifugio di Monza.

Per pubblicizzare l’iniziativa, già avviata da diversi anni, i volontari del canile di via San Damiano hanno ideato un breve spot, utilizzando gli scatti realizzati con gli animali del rifugio: cani e gatti ma anche agnelli, conigli e pecore.

Un progetto pensato per aiutare e sostenere soprattutto quegli animali che difficilmente troveranno una vera casa e una famiglia adottiva: gatti e cani anziani o con qualche problema fisico o comportamentale e poi i tanti erbivori che arrivano al rifugio, sottratti da contesti nei quali venivano maltrattati, come cavalli, pony, capre e conigli.

È possibile scegliere quale animale si desidera adottare a distanza sfogliando la gallery fotografica sul sito enpamonza.it.

Per diventare sostenitore dell’adozione basta scrivere a [email protected], comunicando i propri dati e un recapito telefonico, o direttamente tramite la pagina Facebook del progetto. In seguito saranno i volontari del rifugio a ricontattare gli interessati.

Una volta “adottato” l’animale sarà possibile poi andarlo a trovare direttamente in canile, fissando prima un appuntamento. Il contributo richiesto è di 15 euro al mese per ogni animale adottato, per una durata minima di 3 mesi.

