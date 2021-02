Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Enpa e Oasipet di Albiate insieme per dare una mano alle colonie feline Sabato 27 febbraio dalle 9.30 alle 18.30 sarà possibile acquistare cibi per i felini delle colonie sul territorio seguite da Enpa e da diversi tutori, 365 giorni all’anno. La richiesta è preferibilmente di cibo “umido”.

Raccolta alimentare per gatti all’Oasipet di Albiate. Le volontarie Enpa e lo staff del punto vendita di via Milano 3 saranno presenti sabato 27 febbraio dalle 9,30 alle 18.30 con orario continuato. Obiettivo dell’iniziativa è quello di raccogliere alimenti per i numerosi gatti liberi delle colonie feline sul territorio seguite da Enpa e da diversi tutori, 365 giorni all’anno.

«La nostra richiesta è pertanto principalmente di cibo per gatti preferibilmente “umido” di media qualità in lattine, ideale per riuscire a sfamare numeri elevati di mici» fanno sapere da Enpa. Le modalità: durante la spesa è possibile mettere nel carrello una o più scatole di alimenti, suggeriti sia sugli scaffali sia alla cassa, da pagare e poi consegnare alle volontarie al banco Enpa all’uscita del negozio, dove verranno smistate e registrate. «Chi dona anche una sola scatola o busta di cibo potrà scegliere una delle figurine di ringraziamento che ritraggono alcuni dei gatti delle colonie aiutate grazie alla raccolta» ricordano ancora.

L’evento si svolgerà naturalmente nel pieno rispetto delle norme anti-Covid. Enpa ringrazia Oasipet per questa iniziativa solidale, e naturalmente i clienti che vorranno dare una mano ai tanti animali che non hanno la fortuna di avere una famiglia.

