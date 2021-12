Emergency canta Battiato, a Lissone l’omaggio al cantautore e a Gino Strada

Franco Battiato in concerto a Monza (Foto by Radaelli Fabrizio)

Venerdì 10 dicembre, alle 22, a Palazzo Terragni, Emergency Monza e Brianza offrirà buona musica e un’occasione per fare solidarietà. Un concerto-spettacolo in omaggio a Franco Battiato. Come ormai da tradizione, il gruppo di Monza e Brianza di Emergency ritorna a Lissone in concomitanza con le festività natalizie proponendo un concerto benefico in omaggio al cantautore, compositore e musicista scomparso il 18 maggio di quest’anno.

Sul palco di Palazzo Terragni ci saranno Marco Belcastro al canto, pianoforte e chitarra, Christian Poggioni come voce recitante; le canzoni di Battiato saranno ripercorse, intervallate con immagini e testimonianze dell’impegno che Emergency mette quotidianamente in atto seguendo la strada delineata da Gino Strada, fondatore scomparso anch’egli lo scorso 13 agosto.

Obiettivo della serata è la raccolta fondi che il Gruppo Emergency Monza Brianza destinerà allo sviluppo dei progetti dell’associazione tra cui in particolare il Centro chirurgico-pediatrico di Anabah in Afghanistan. Emergency Ong Onlus vuole così proseguire nel proprio impegno di realizzare attività umanitarie per la costruzione in tutto il mondo di ospedali necessari a fornire cure di qualità e gratuite per tutti, iniziative fondate sul principio ispiratore del ripudio della violenza, del terrorismo e della guerra. Accesso consentito solo con green pass.

Prenotazione consigliata solo con WhatsApp: 338 1459083 (Michele).

