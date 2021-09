Elezioni: Matteo Salvini a Desio e Biassono In arrivo in Brianza anche Matteo Salvini per la campagna elettorale per le elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre. Il segretario nazionale della Lega a Desio e a Biassono

Alla lista dei big in tour in Brianza per la campagna elettorale per le elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre si iscrive anche Matteo Salvini.

Mercoledì 22 settembre il segretario nazionale della Lega arriva a Desio e a Biassono. Il primo appuntamento è in programma alle 12.15 a Desio in piazza Conciliazione (a sostegno di Simone Gargiulo), il secondo in piazza Italia alle 18.45 (per Luciano Casiraghi)

“La presenza di Matteo Salvini – dichiara il segretario provinciale del Carroccio, Andrea Villa - porterà valore aggiunto e una spinta in più alla campagna elettorale che ci vede impegnati in dieci comuni nella nostra provincia. In particolar modo a Desio, il comune più grosso al voto e a Biassono, una roccaforte in cui la Lega ben amministra da 25 anni”.

