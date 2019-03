Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Fabrizio Radaelli)

Monza Roberto Invernizzi, presidente della Provincia (Foto by Fabrizio Radaelli)

Elezioni in Provincia di Monza e Brianza: il Pd non ha più la maggioranza in consiglio LEGGI Gli eletti - Il Pd di Monza e Brianza perde due consiglieri, la Lega li raddoppia: i dem non hanno più la maggioranza in consiglio provinciale. Ecco i risultati del voto che rischia di ribaltare, tra poco, il colore della Provincia.

Provincia amara per il Pd: nel consiglio di via Grigna eletto domenica 17 marzo la lista di centrosinistra Brianza Rete Comune ha perso due consiglieri e, soprattutto, la maggioranza. L’aggregazione ha ottenuto otto seggi a fronte dei quattro della coalizione di centrodestra Insieme per la Brianza, rimasta stabile, e dei quattro della Lega che ha raddoppiato i propri rappresentanti. Nel nuovo assetto dell’aula gli equilibri dipendono ora dal presidente: il democratico Roberto Invernizzi, però, decadrà a fine maggio quando terminerà il suo mandato di sindaco. Il suo successore, che sarà eletto dopo le amministrative di primavera, potrebbe quindi avere un colore differente: ne sono convinti i vertici di centrodestra e Lega che ieri hanno presidiato il seggio.

LEGGI Provincia di Monza e Brianza: chi sono i sedici eletti al consiglio provinciale

Nel centrosinistra ha fatto man bassa di preferenze il primo cittadino di Lissone Concettina Monguzzi, il suo collega di Concorezzo Riccardo Borgonovo è stato il più gettonato di Insieme per la Brianza mentre Fabio Meroni e Andrea Villa si sono spartiti la gran parte dei voti dei padani. Clamorosa l’esclusione del sindaco democratico di Desio Roberto Corti mentre Monza ha portato in consiglio tutti i suoi quattro candidati: Laura Capra del Carroccio, Egidio Longoni di Brianza Rete Comune, Nicolas Monguzzi e Vito Santese di Insieme per la Brianza.

