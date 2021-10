Elezioni in Brianza, Fabrizio Sala: «Quando il centrodestra è unito vince» L’assessore regionale e coordinatore provinciale di Forza Italia Brianza Fabrizio Sala commenta i risultati del centrodestra alle elezioni comunali dopo il primo turno.

Lunedì ha festeggiato a Limbiate la vittoria di Antonio Romeo, confermato alla guida della città. L’assessore regionale e coordinatore provinciale di Forza Italia Brianza Fabrizio Sala non ha risparmiato i complimenti, poi ha analizzato il risultato guardando alla coalizione.

“Quando il centrodestra è unito vince - ha commentato - come è avvenuto nei tanti paesi a turno unico che sono andati al voto. Ai loro sindaci, a tutti i candidati consiglieri e a tutta la squadra vanno i miei complimenti e l’augurio di buon lavoro. La coalizione di centrodestra è avanti anche in molti paesi al ballottaggio, ora per le prossime due settimane si riparte da zero, è fondamentale combattere l’astensionismo e confermare la vittoria”.

E sul successo di Limbiate: “Complimenti al nostro sindaco di Forza Italia Antonio Romeo che è stato riconfermato a Limbiate, l’unico paese sopra ai 15 mila abitanti ad aver vinto al primo turno in Brianza, con un record di consensi - ha spiegato Sala - Questa è una vittoria storica in cui è stato premiato il grande lavoro svolto da Romeo negli scorsi anni. Ottimo anche il risultato di Forza Italia che a Limbiate è stata la seconda lista più votata dopo la civica con il 17% dei consensi”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA