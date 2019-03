Elezioni, il senatore M5s brianzolo Corbetta propone l’anagrafe del candidato Un registro pubblico con reddito, rischio conflitti di interesse, gli incarichi pubblici avuti e molto altro: ecco il disegno di legge di Gianmarco Corbetta, senatore brianzolo M5s, per una Anagrafe del candidato.

Una anagrafe dei candidati politici per qualsiasi elezione per permettere ai cittadini di valutare chi si vota: il disegno di legge è stato presentato la scorsa settimana dal senatore brianzolo del Movimento 5 stelle (ed ex consigliere regionale) Gianmarco Corbetta.

“Aumentare la trasparenza delle consultazioni elettorali: è questo l’obiettivo del disegno nato in collaborazione con l’associazione Riparte il Futuro” ha scritto il parlamentare per il quale ”per un voto davvero libero i cittadini dovrebbero avere la possibilità di accedere in modo semplice e immediato alle informazioni che possono aiutare a valutare i candidati: oggi questa possibilità non esiste”. La proposta di Corbetta prevede l’istituzione dell’“Anagrafe del Candidato” che prevede, in occasione delle elezioni nazionali, europee e regionali, la pubblicazione dei dati anagrafici e professionali così come gli incarichi pubblici degli ultimi anni; e ancora il certificato penale e la dichiarazione di non essere in nessuna delle condizioni previste dal codice di autoregolamentazione sulla formazione delle liste , così come “la fascia di reddito e i potenziali conflitti di interessi legati ad attività economiche o finanziarie”, “l’ambito professionale o sociale di principale interesse del candidato” e “le fonti di finanziamento della campagna elettorale del candidato”. «Solo i cittadini informati sono pienamente liberi» ha concluso Corbetta.

