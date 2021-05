Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Elezioni: il candidato Cereda distribuisce la trippa, Vimercate Cambia lavora sul programma Primo maggio di appuntamenti elettorali a Vimercate. Il candidato del centrosinistra Francesco Cereda ha distribuito la trippa per incontrare gli elettori, la lista Vimercate Cambia si è incontrata per discutere del programma.

C’è chi vende la trippa per incontrare gli elettori e chi lavora al programma per la chiamata alle urne di ottobre. Sabato mattina 1 maggio l’Arci Motta insieme al candidato sindaco del centrosinistra Francesco Cereda ha distribuito d’asporto ben 120 porzioni di trippa alla Curt di Sass, un’occasione per incontrare dal vivo i simpatizzanti della coalizione composta da Pd, Vimercate Futura, Articolo Uno e Vimercate Comunità Solidale.

In parallelo nelle scorse ore la lista Vimercate Cambia capeggiata dal consigliere comunale Cristina Biella si è riunita nella propria sede di piazza Unità d’Italia per lavorare sul programma elettorale. Molto probabilmente questa civica di centro si alleerà con Noi per Vimercate e Italia Viva rappresentate da Alessandro Cagliani.

Vimercate Cambia lavora al programma

