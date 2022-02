Elezioni comunali: “Vivi Lissone” presenta i suoi candidati a sostegno di Antonio Erba Per sabato 26 febbraio Andrea Roletto, segretario della lista, ha annunciato una conferenza stampa alla presenza di tutte le cariche e dei futuri candidati appartenenti alla lista che sostiene il candidato sindaco di centrosinistra.

Antonio Erba, assessore all’urbanistica di Lissone, è stato il primo candidato sindaco cittadino ad uscire allo scoperto. Una delle liste che lo sostiene, si presenterà ufficialmente sabato prossimo, 26 febbraio. Il centrosinistra non perde tempo e dopo aver svelato il suo alfiere, tra pochi giorni, renderà noti anche i volti della lista “Vivi Lissone” che appoggia l’avvocato Erba alle amministrative 2022. Andrea Roletto, segretario della lista, ha infatti annunciato una conferenza stampa alla presenza di tutte le cariche e dei futuri candidati appartenenti alla lista. Dopo circa un mese dalla presentazione della candidatura di Antonio Erba, avvenuta il 29 gennaio scorso, ecco il nuovo passo elettorale. Erba è sostenuto da un ampio schieramento che comprende liste civiche e gruppi politici di area moderata e progressista.

In particolare, ai gruppi politici del Listone, del Partito Democratico e di Vivi Lissone, che già hanno sostenuto l’azione amministrativa del sindaco Concettina Monguzzi negli ultimi dieci anni, si sono uniti- per creare una nuova coalizione - anche i gruppi politici di Azione, di Italia Viva, di +Europa e del movimento politico paneuropeo Volt Europa. A questi gruppi si aggiunge anche la nuova lista civica “Lissone al centro per Erba Sindaco”, composta da cittadini lissonesi di area moderata che intendono sostenere l’azione del candidato sindaco a titolo personale e con spirito civico.

«La nuova coalizione di centro centrosinistra si pone l’obiettivo di offrire un programma di governo della città che prosegua e consolidi l’eccellente lavoro già svolto dal sindaco Monguzzi nel campo della tutela del territorio e dell’ambiente, nell’attenzione ai bisogni dei cittadini, soprattutto delle fasce più fragili e nella ricerca del continuo miglioramento dei servizi offerti alla città e di elaborare invece nuove proposte per risolvere le criticità e migliorare l’efficacia dell’azione amministrativa sui temi della sicurezza, del decoro urbano e dell’innovazione digitale e tecnologica» fanno sapere gli aderenti «nel programma di governo​ sarà posta particolare attenzione ai temi del sostegno alle attività produttive, all’istruzione, alla cultura e allo sport e una spiccata sensibilità su temi della legalità, della competenza e dell’etica civica». La nuova coalizione ha iniziato il percorso di ascolto della città e di confronto con i cittadini e con altre forze politiche che volessero condividere il progetto di gestione della città, al fine di sottoporre ai cittadini un programma di buon governo della città per i prossimi cinque anni.

«Come cittadino lissonese, senza tessere di partito, sono onorato della fiducia che così tanti cittadini e gruppi politici ripongono in me, e che abbiano ritenuto che io possa essere la persona adatta a rivestire il ruolo di sindaco della mia città. È per me motivo di orgoglio poter mettere a disposizione della città in cui sono nato ed ho sempre vissuto e lavorato, la mia passione per cercare di contribuire al miglioramento di Lissone. Sono un professionista prestato alla politica e assicuro il mio massimo impegno, con spirito di servizio, per coordinare e valorizzare il lavoro di tutte le persone e di un così ampio ventaglio di gruppi politici che hanno dato e daranno la loro disponibilità per garantire il miglior futuro possibile ai cittadini lissonesi». Queste le prime dichiarazioni del candidato sindaco Antonio Erba, rese in occasione della presentazione della sua candidatura.

