Elezioni comunali, Salvini in Brianza: a Concorezzo e Giussano per Mauro Capitanio e Marco Citterio (Lega) Matteo Salvini si è presentato martedì 7 maggio per la campagna elettorale a Concorezzo e poi a Giussano. Qui a sostegno della candidatura a sindaco del leghista Matteo Citterio (coalizione di centrodestra). Ad attenderlo c’erano circa 300 persone oltre a tutti i principali rappresentanti della Lega brianzola.

Matteo Salvini si è presentato martedì 7 maggio a Giussano a sostegno della candidatura a sindaco del leghista Matteo Citterio (coalizione di centrodestra). Ad attenderlo c’erano circa 300 persone oltre a tutti i principali rappresentanti della Lega brianzola, provinciale e alcuni amministratori regionali e ovviamente il candidato sindaco della Lega a Giussano.

Lotta alla mafia nei fatti, Lavoro, precariato sono stati alcuni dei temi toccati da Salvini durante il suo intervento. «Ci dicono che gli italiani non fanno figli. - ha detto - e certo, uno è partita Iva, uno precario, un altro lavora in un centro commerciale, se rimani incinta è un problema. Ci hanno lasciato un mondo del lavoro non sano».

Il ministro dell’Interno è arrivato da Concorezzo dove in tarda mattinata ha visitato il mercato e incontrato i cittadini in piazza del Municipio. In questo caso a sostegno del candidato Mauro Capitanio.

Concorezzo Matteo Salvini

(Foto by Michele Boni)

