Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Elezioni comunali: Angela Galbiati è la candidata di Biassono Civica È Angela Galbiati il nome scelto da Biassono Civica per le elezioni comunali del 3 e 4 ottobre.

È Angela Galbiati il nome scelto da Biassono Civica per le elezioni comunali del 3 e 4 ottobre. Il candidato che mancava nel quadro cittadino, il quarto in corsa, è stato svelato nella mattina di giovedì 2 settembre, a un mese dal voto.

Ed è un volto noto in paese. Galbiati, 66 anni, era stata la candidata che aveva ricevuto più preferenze alle elezioni del 2016. Ex dipendente dell’Anagrafe in Comune fino alla pensione, ha animato la vita sociale locale con l’impegno nella Croce Bianca insieme al marito Giancarlo Carrer, fondatore dell’associazione scomparso nel 2020, e nell’oratorio cittadino.

Corre per la fascia tricolore insieme al sindaco uscente Luciano Casiraghi (Lega), Francesco Romeo (Biassono risorge), Giorgio Beretta (lista [email protected]).

© RIPRODUZIONE RISERVATA