Elezioni a Vimercate: la coalizione di centrodestra ora è ufficiale Forza Italia e Lega, Fratelli d’Italia e una civica: c’è l’accordo a Vimercate per la coalizione di centrodestra che si presenterà alle elezioni. Ora manca il nome del candidato.

Coalizione definita e blindata tra i partiti del centrodestra per le elezioni comunali di Vimercate, manca però il nome del candidato sindaco. Forza Italia, Fratelli d’Italia e Lega, in occasione delle prossime elezioni comunali, potranno contare anche sul supporto di “Vimercate e BuonSenso”, associazione senza scopo di lucro che si costituirà anche in lista civica. Proprio da questa futura civica potrebbe arrivare il nome della portabandiera del centrodestra, l’ex leghista Cinzia Nebel.

«L’accordo di correre insieme è stato preso all’unanimità dopo un costruttivo confronto sui temi principali che dovranno sostanziare il programma elettorale – ha fatto sapere il centrodestra -. La coalizione, composta da persone che vivono la città e ne conoscono la storia e le problematiche, intende riportare Vimercate al ruolo attrattivo che le compete, avendolo innegabilmente perso verso i paesi limitrofi negli ultimi decenni: pensiamo ad una Vimercate pulita, ordinata e curata in ogni spazio pubblico, sicura, solidale, vivibile, accogliente e produttiva».

La stessa coalizione dice che «il momento durissimo che la nazione sta attraversando non risparmia la nostra città, le problematiche legate al lavoro, al sociale, alla famiglia, comprese naturalmente quelle legate allo sport, alla scuola e alla sicurezza, sono parte preponderante del nostro programma. Il bene della città e dei nostri concittadini sarà il principale obiettivo e le nostre scelte saranno le più efficaci e ponderate per l’ottenimento del bene comune nel migliore dei modi».

