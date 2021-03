Elezioni a Vimercate, ecco la lista Vimercate Futura per il candidato del centrosinistra: c’è anche Mariasole Mascia Anche l’ex candidata sindaco Mariasole Mascia con Vimercate Futura che sostiene il candidato del centrosinistra Francesco Cereda (Pd). La lista si è presentata sabato.

Vimercate Futura si presenta con idee chiare e innesti importanti in vista delle elezioni comunali d’autunno.

«Siamo un’ottima squadra fatti di tanti giovani che ha come priorità lo sport da rilanciare in città con strutture adeguate e anche la concezione che fare movimento fisico fa bene alla salute – ha detto Mattia Frigerio, già consigliere comunale – e poi puntiamo a una politica rivolta ai giovani, mettendo in campo tante persone con competenze diverse per affrontare i diversi ambiti della città».

Questi sono un po’ i perni del programma della lista civica che è alleata di tutte le forze di centrosinistra che candidano a sindaco Francesco Cereda del Pd. Al contempo Vimercate Futura può schierare tra le sue fila l’ex candidata sindaco ed ex assessore Mariasole Mascia e l’ex assessore Davide Nicolussi, entrambi attualmente consiglieri comunali di Azione.

«Approdare a Vimercate Futura è stata una scelta naturale – ha detto Mascia – perché è stato deciso di non presentare una lista di Azione che sta radicandosi pian piano sul territorio a tutti i livelli e soprattutto entro a far parte di un gruppo con cui ho sempre condiviso il lavoro in tutti questi cinque anni mettendo a disposizione la mia esperienza».

Tra l’altro il legame tra Mascia e Vimercate Futura nasce anche dal fatto che questa lista civica nel 2016 si chiamava proprio “Mariasole Mascia Sindaco” prima del cambio di nome. Sulla stessa linea di pensiero anche Nicolussi che ha sottolineato come «la mia intenzione è di mettermi a servizio del gruppo con le mie competenze». Da non sottovalutare anche la presenza nella lista di Elena Allevi ex consigliere comunale ed ex Pd.

