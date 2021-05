Elezioni a Vedano al Lambro: Pietro Rossi si candida sindaco L’attuale vicesindaco di Vedano al Lambro per la lista civica di centrosinistra rompe gli indugi: sarà lui il candidato sindaco per la successione di Meregalli.

Pietro Rossi è il primo candidato sindaco a lanciare la sfida a Vedano: il vicesindaco uscente ha sciolto la riserva con un video postato sui social nel fine settimana. Alle amministrative di autunno guiderà Lista per Vedano, la formazione civica di centrosinistra che amministra la città da venticinque anni.

«Amo il paese in cui sono cresciuto e nel quale vivo – ha spiegato ai suoi concittadini - per questo voglio continuare a impegnarmi candidandomi. Inizia un lungo percorso che farò insieme a un gruppo unito e solido di persone brillanti, stimolanti e giovani, che ringrazio per aver collaborato alla stesura di un programma pensato e strutturato per tutta la cittadinanza vedanese».

Rossi ha 41 anni, è responsabile dell’area economica finanziaria del Comune di Lambrugo ed è entrato in consiglio comunale a 26 anni. È stato prima capogruppo, poi presidente dell’assemblea vedanese e dal 2016 è vicesindaco e assessore al bilancio, allo sport e al commercio. Il prossimo primo cittadino succederà a Renato Meregalli che sta per concludere il suo secondo mandato amministrativo.

