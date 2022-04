Elezioni a Lissone, una sede unica per tutta la coalizione di centrosinistra: Antonio Erba taglia il nastro Si trova in via Cappuccina, «Un unico punto di riferimento per tutti i candidati e tutte le liste della coalizione. Abbiamo scelto di stare tutti insieme, come sempre. Perché siamo una vera squadra» ha detto il candidato sindaco.

«Abbiamo inaugurato la nostra sede. La casa della coalizione che sostiene la mia candidatura. Un unico punto di riferimento per tutti i candidati e tutte le liste della coalizione». Mattinata dal sapore elettorale quella di sabato 9 aprile a Lissone dove il candidato sindaco della coalizione di centrosinistra Antonio Erba, assessore uscente della giunta Monguzzi, ha tagliato il nastro della sede del comitato elettorale sita in via Cappuccina, 22. Un momento aperto alla cittadinanza. «Abbiamo scelto di stare tutti insieme, come sempre. Perché siamo una vera squadra, coesa e pronta a governare insieme per cinque anni» commenta Antonio Erba.

Sono 5 le liste che sostengono la candidatura dell’alfiere del centrosinistra: Pd, Vivi Lissone, Listone, Lissone al centro, Riformisti per Lissone.

